Um zoo na cidade do Cairo, no Egito, foi acusado de enganar os seus visitantes por ter, alegadamente, feito riscas em burros, para que estes passassem por zebras, segundo a CNN. No entanto, o diretor do jardim zoológico garante que “as zebras são reais, não pintadas”.

Um visitante do zoo, em declarações à CNN, revelou que estranhou quando se aproximou e reparou que as supostas riscas pretas do animal estavam borradas e que as orelhas não tinham o tamanho normal para uma zebra. As imagens das supostas zebras tornaram-se virais na internet.

No entanto, o diretor do zoo já veio negar todas as acusações e afirmou que os animais se encontram bem.

O líder da organização PETA já analisou as imagens e contraria o diretor do zoo: “Nenhum animal devia ser sujeitado a ser preso e pintado por este tipo de químicos, que podem causar alergias”.