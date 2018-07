O desacordo entre o partido Liga Norte e o Partido 5 Estrelas, que formam em coligação o governo italiano, está a dar que falar.

O ministro da pasta da Família, Lorenzo Fontana, político da Liga Norte, abordou a questão da adoção de filhos por parte de casais homossexuais, e demonstrou ser contra. Recorde-se que, ainda no mês passado, o político italiano disse que “não existem” pais do mesmo sexo.

Na passada quinta-feira, em pleno parlamento, o ministro fundamentou a sua postura: “A lei de família atual não pode deixar de ter em conta o que tem acontecido nos últimos meses em material de reconhecimento da paternidade, com o registo de crianças concebidas no estrangeiro por casais do mesmo sexo que usam práticas que estão banidas pelas nossas leis, e devem continuar a sê-lo.”

Também o vice-primeiro-ministro italiano e presidente da Liga Norte, Matteo Salvini, adota uma postura contra a temática. Para Matteo Salvini, todas as crianças têm direito a ter “pai e mãe”e, por isso, afirmou que, enquanto for ministro, “gâmetas à venda e barrigas de aluguer não vão existir na prática - são crimes”.

No entanto, o partido 5 Estrelas parece ter uma visão bastante diferente.

A autarca Chiara Appendino reagiu às declarações do ministro da Família: “Estamos orgulhosos por sermos a primeira cidade italiana a garantir a casais homossexuais que são reconhecidos como país. Continuaremos o nosso caminho, para garantir às crianças o direito a uma família onde o amor é o único requerimento necessário.”