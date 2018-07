Quando vi que, depois de “Os Pobres”, tinha publicado “Os Ricos” achei que era a segunda parte de um díptico - os pobres de um lado, os ricos do outro. Afinal percebi que este livro não estava previsto, tiveram de a convencer a escrevê-lo.

A palavra não é bem ‘convencer’. Escrevi “Os Pobres” e disse: ‘O que é que vou fazer a seguir para não cair em depressão?’. E depois o Rui Ramos e a Fátima Bonifácio, que são meus colegas do Instituto [de Ciências Sociais], disseram-me: ‘Porque é que não escreves sobre os ricos?’ Não tiveram de me convencer.

Foi mais sugerir…

Pois. O grande problema para fazer este tipo de livro em Portugal é a falta de fontes. Se fosse historiadora económica até poderia ir às contribuições das finanças - ainda que os arquivos do século XIX não sejam famosos no que diz respeito a finanças e números - mas o que eu queria era correspondência, diários, memórias.

Queria instantâneos da vida privada, era isso?

Exatamente. Os ricos que eu escolhi tinham de ter fortunas acima de X - um colega meu que é historiador económico ajudou-me a calcular as fortunas de forma a serem comparáveis - e por outro lado tinha que ter um espólio. A extensão e a inclusão dos dois ricos de que eu gosto mais é também por ter muitas cartas deles.

Quais são?

O José do Canto e a condessa de Rio Maior. A família do José do Canto teve a preocupação de juntar tudo e fez uma doação à universidade de Ponta Delgada, nos Açores. Depois, como ele viveu 16 anos em Paris, tenho muita correspondência. No caso da condessa de Rio Maior, um amigo meu, que é o António Saldanha, comprou num ferro-velho grande parte das cartas dela para os filhos. O facto de estarem num ferro-velho demonstra que a família deve ter chamado alguém para vender os móveis, e foi tudo. São gavetas e gavetas. Depois houve pessoas que me falaram de ricos que achavam terem muito interesse. Mas eu pergunto: ‘Onde é que está o espólio?’. Tenho de ter algum substrato para trabalhar.

Leia mais na edição impressa do i. Hoje nas bancas