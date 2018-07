No âmbito da medida aprovada em Orçamento de Estado (OE), as pensões mais baixas vão ser aumentadas já no próximo mês de agosto.

Este aumento será exclusivamente direcionado para as reformas não superiores a 643,35 euros. O valor referente ao aumento será de seis euros - para os reformados que viram a pensão ser atualizada entre 2011 e 2015 - ou de dez euros para os restantes, conforme a nota em Diário da República.

O objetivo desta medida passa por “concluir a compensação pela perda do poder de compra causada pela suspensão, no período entre 2011 e 2015, do regime de atualização das pensões, iniciada em 2017, no sentido de aumentar o rendimento dos pensionistas com pensões mais baixas”.

É ainda importante perceber os vários tipos de pensões existentes. Segundo a associação de defesa do consumidor, as pensões variam dos 269,08 euros (para menos de 15 anos de descontos), até 389,34 euros (para mais de 30 anos), 282,26 euros (entre 15 e 20 anos) e pelos 311, 47 euros ( de 21 a 30).

Além disto, as pensões de velhice e invalidez vão também sofrer um aumento, mas situado nos 1,8%.