O Palmeiras anunciou no seu site oficial a contratação de Luiz Felipe Scolari até 2020.

“O Palmeiras acertou a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari, de 69 anos. Ele assinou contrato com o clube até 2020. Será a terceira passagem do treinador no comando da equipe palmeirense – as outras aconteceram de 1997 a 2000 e de 2010 a 2012”, lê-se na nota publicada pelo clube brasileiro.

Depois de quatro anos no campeonato chinês, Scolari está agora de regresso ao Brasil.