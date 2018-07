Foram devolvidas, esta sexta-feira, pela Coreia do Norte aos EUA 55 caixas com restos mortais de soldados que combateram na Guerra da Coreia.

O anúncio, feito pelo comando da ONU na Coreia do Sul, deu ainda conta de uma cerimónia, na próxima quarta-feira, na base aérea de Osan, Coreia do Sul, para homenagear as vítimas.

"Os restos mortais dos soldados norte-americanos vão deixar finalmente a Coreia do Norte e regressar aos Estados Unidos, depois de tantos anos. Será um grande momento para muitas famílias. Obrigado Kim Jong-un ", escreveu Trump, na sua conta oficial do Twitter.

Este parece ser um dos primeiros resultados do encontro entre Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jon-Un, em Singapura, no passado mês de junho.

Durante a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, foram 7.700 os soldados dados como desaparecidos e cerca de 5.300 restos mortais ainda estariam no país.