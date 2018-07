As autoridades norte-americanas revelaram que foram pelo menos 15 as habitações consumidas pelo fogo, na passada quinta-feira, no norte da Califórnia, e alertaram para o facto de o incêndio continuar a avançar de forma descontrolada.

Scott McLean, porta-voz das equipas de socorro, afirmou que o incêndio está a "mover-se rapidamente e a destruir tudo pelo caminho".

Foi na segunda-feira que o incêndio deflagrou e ontem, quinta-feira, devido às altas temperaturas, ventos fortes e baixa humidade, triplicou de tamanho, estendendo-se por uma área de 115 quilómetros quadrados, de acordo com agência Lusa.

As autoridades já ordenaram a evacuação de Idyllwild, Califórnia, onde residem 12.000 pessoas.

Este ano a Califórnia tem registado temperaturas recorde.