De acordo com o The Guardian, a cidade do Porto é uma promissora cidade para os jovens, uma vez que é hoje um espaço de vários contrastes harmonizados pelo espaço em que se tornou: um espaço moderno, mas que ainda assim não esquece o que a caracteriza.

Além disso, a publicação destaca ainda, como já é costume, a livraria Lello, não fosse este um ponto de referência para qualquer turista. “Sim, as pessoas pagam 5€ e esperam meia hora para entrar numa livraria”, lê-se no Guardian.

Mas não é só. Para o Guardian, um dos negócios que reflete a crescente confiança do Porto é a ‘Vida Portuguesa’: lojas com produtos nacionais que tem morada numa antiga habitação do século XIX.

O jornal britânico destaca ainda o Vogue Café, que tem lugar mesmo no centro da cidade, assim como o café Majestic.