Base

Esta esplanada no Passeio dos Clérigos tornou-se uma paragem incontornável na vida da Invicta e bastam uns raios de sol para o relvado encher de amigos, famílias e turistas. Fecha às 21h00 mas dá tempo para celebrar o regresso do fino ou tentar perceber que cocktail está mais na moda este verão. Apesar de não existir assim há tanto tempo como isso, rapidamente conquistou adeptos e multiplicam-se clientes. Há quem diga mesmo, ainda que em tom de brincadeira, que é já mais conhecido do que o tremoço.

Letraria - Craft Beer Garden

A Letra, a marca de cerveja artesanal minhota que abriu um bar de cerveja no Porto, começou muito cedo a dar que falar. Além de ter mais de 50 cervejas para provar, de pressão ou em garrafa, a Letraria - Craft Beer Garden é elogiada principalmente pelo enorme jardim das traseiras onde todos querem ficar. Seja com ou sem copo na mão. Não se esqueça que pode e deve aproveitar também os petiscos.

Árvore Restaurante

Quando lhe apetecer almoçar numa esplanada sossegada, escolha este local. Além de ser solarenga, tem a vantagem ou privilégio, como lhe quiser chamar, de ter uma vista magnífica para o Jardim das Virtudes. Pode optar por pratos tradicionais ou por uma comida mais leve. Aproveite ainda para dar uma volta pelo jardim quando acabar a refeição.

Terrace Lounge 360º

O bom tempo deixou de pedir só praia: a expressão “roof top” entrou na gíria urbana e multiplicaram-se os espaços deste género. Neste caso, o Terrace Lounge 360º, onde há almoços e petiscos até às 19h00, é um dos terraços mais emblemáticos do Porto. Fica no Espaço Porto Cruz e é raro não aparecer nas listas que são feitas com sugestões para o verão.

Armazém

Metade bar/esplanada, metade loja de antiguidades: é este o perfil do Armazém. Para beber, há os incontornáveis finos, claro, mas também uma carta de cocktails e outra de tapas. Dizem os mais conhecedores do espaço que se deve preparar para o facto de ser muito provável que apenas deixe o espaço depois de ter comprado uma velharia qualquer.

Barão Fladgate

O Barão Fladgate oferece-lhe um enquadramento único nas caves Vinho do Porto com uma vista magnífica sobre o rio Douro e centro histórico do Porto. A carta de vinhos oferece uma grande variedade de referências das principais regiões vitivinícolas portuguesas e, como seria de esperar, uma vasta escolha de Vinho do Porto. Basta ver as fotografias com a vista e percebe logo que vale a pena.

Rota do Chá

É típico da Invicta guardar os seus segredos. Por toda a cidade há lugares pintados de verde que se escondem por entre prédios ou atrás de fachadas. Também existem espaços especiais e ideias para passar o fim da tarde, mas nem todos conhecem. Depois, existem os nomes que os portuenses mais usam como é o caso da Rota do Chá. Para quem gosta de chá, fica aqui o conselho. É um cantinho imperdível.

BB Villa Gaia

A esplanada do recente BB Villa Gaia é um dos pontos fortes do espaço: espaçosa e iluminada como se quer. Sim, estamos mesmo a falar de uma das melhores esplanadas para acompanhar o pôr-do-sol. Tem ainda a vantagem de ser o local ideal para ter uma boa conversa com amigos enquanto prova um rol de coisas boas como sushi de fusão. Prepare-se também para uma vista impressionante do Porto e de Gaia.

Maus Hábitos

Não ligue ao nome. Se ir a esta esplanada é um hábito, é dos bons. Como diz o site deste espaço, não é discoteca, mas gosta de festas e copos ao fim da tarde. Não é cozinha tradicional, mas gosta de comer bem. Não é ateliê, mas desenvolve programas de residências e convivências artísticas. Tem a vantagem de ter uma esplanada para o caso de querer apenas apanhar um banho de sol.

Terraplana

É certo que a esplanada vai ter muita procura e há duas coisas que lhe podem ocupar os pensamentos: os cocktails de champanhe e os gins. Mas como o álcool em estômago vazio nunca dá bom resultado, o melhor é aproveitar a desculpa para provar as pizzas. Se não gostar de nenhuma das sugestões que lhe deixamos, vá e escolha por si, mas não se esqueça de que já foi considerado o espaço mais cool do Porto. Aproveite.