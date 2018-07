O lucro da REN desceu 0,3% para 52,8 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano.

De acordo com a empresa, "estes valores foram penalizados pelo aumento das amortizações (9 milhões de euros), decorrente da integração dos ativos de distribuição de gás natural. Os resultados foram ainda penalizados pelo imposto extraordinário sobre o sector energético (25,4 milhões de euros em 2018), que elevou a taxa efetiva de imposto para 39,0%", no entanto, "acrescenta que o resultado financeiro ( menos 27,3 milhões de euros) atenuou estes efeitos, apresentando uma melhoria de 0,2 milhões de euros, e beneficiou da queda sustentada do custo médio da dívida, que atingiu 2,3% (2,6% no 1 primeiro semestre de 2017)", diz em comunicado.

No período em análise, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 4% (9,7 milhões de euros), para 252,4 milhões de euros.