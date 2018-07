Os lucros da EDP fixaram-se nos 380 milhões de euros no primeiro semestre, o que representa uma queda de 16% face a igual período do ano passado, altura em que rondou os 450 milhões de euros. A elétrica portuguesa lembra, no entanto, que este número fica “3% aquém do primeiro semestre de 2017 numa base proforma. Excluindo efeitos não recorrentes, o resultado líquido recorrente subiu 5% em termos homólogos, para 457 milhões de euros, uma vez que o crescimento na EDP Brasil e a melhoria de mercado na P. Ibérica mais que compensaram o efeito de alterações regulatórias em Portugal, anunciadas no quarto trimestre”, revela em comunicado.

A empresa liderada por António Mexia revela ainda que o EBITDA consolidado (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ascendeu a 1722 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, uma queda de 10% face a igual período de 2017.

A capacidade instalada do grupo subiu 2% em termos homólogos, para os 26,8 gigawatts (GW) até junho, e a produção 7% para 38.191 GWh, dos quais 72% renováveis, que compara com um peso de 60% em igual período do ano passado. “O portefólio de contratos com clientes cresceu 44 mil nos últimos doze meses, para 11,43 milhões de contratos, distribuídos entre a Península Ibérica e Brasil e refletindo a forte aposta na satisfação de cliente, qualidade de serviços e maior envolvimento”, salienta.

No primeiro semestre deste ano, as condições de mercado melhoraram, motivadas pela “forte recuperação de hidraulicidade”, com as reservas hídricas a ficarem acima da média no final de junho, mas que foi anulada por diversas alterações regulatórias em Portugal na produção - redução dos proveitos com os CMEC, acréscimo de impostos e novas taxas - e também na distribuição - corte de 14% nos proveitos no âmbito da revisão regulatório 2018-2020, que custaram 140 milhões de euros, segundo a EDP.

A dívida líquida da EDP atingiu em junho os 14,2 mil milhões de euros, acima dos 13,9 mil milhões de euros em dezembro de 2017, essencialmente devido ao pagamento de 700 milhões de euros referente ao dividendo anual, em 2 de maio, do exercício de 2017.

Lucro dispara no Brasil

Já a EDP Brasil fechou os primeiros seis meses do ano com lucros de 441,8 milhões de reais (quase 100 milhões de euros ao câmbio atual), um crescimento de 59,6% face ao período homólogo do ano anterior. Este crescimento, segundo a elétrica, é “resultado da consistência operacional e financeira da EDP em todas as áreas, com destaque para a distribuição e a produção termoelétrica.

Em termos de investimentos, a empresa fechou os primeiros seis meses do ano com um investimento de 685 milhões de reais. A empresa adianta que este valor está em linha com o compromisso de investir 1,4 mil milhões de reais (mais de 320 milhões de euros).