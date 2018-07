O Tribunal de Virgínia Ocidental condenou James Arbaugh a 23 anos de prisão, por ter abusado sexualmente de 15 rapazes menores de idade, entre 2008 e 2017, enquanto fazia voluntariado no Haiti.

O Independent teve acesso aos documentos do tribunal e, de acordo com estes, a primeira vítima foi uma criança de apenas cinco anos. James foi visto “envolvido num ato sexual inadequado” com um menor, o que levou a que fosse obrigado a voltar para os Estados Unidos.

À defesa, o ex-missionário confirmou a situação e o caso foi denunciado às autoridades pelo advogado. No dia a seguir, foi detido e confessou o crime.

De acordo com o documento a que o jornal britânico teve acesso, James descreve os atos sexuais: “Arbaugh declarou que recebeu satisfação sexual dos atos sexuais que praticou com menores no Haiti (...) e de ter tido contacto sexual com pelo menos 15 menores".

De acordo com o procurador-geral adjunto, em declarações à ABC, James foi o "lobo em pele de cordeiro” e usou esta imagem para "atacar e abusar sexualmente crianças vulneráveis numa das áreas mais pobres do mundo”.