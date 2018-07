Bruno Fernandes falou nesta manhã de quinta-feira aos jornalistas durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado frente ao Marselha marcado para as 20h30 de sábado.

Questionado acerca do regresso a Alcochete, o médio português revelou um acordo com Bas Dost. “São coisas que deixam marcas, o nervosismo de entrar aqui era grande, mas estão a acontecer mudanças muito grandes que tiveram um impacto muito forte, positivo tanto para mim como para o Bas Dost. Acordámos entrar os dois juntos no balneário".

O internacional português afirmou ainda que sempre tentou o regresso do avançado holandês ao Sporting. “Já sabia antes que ia voltar porque fui sempre falando com ele [Bas Dost]. É um jogador importante. Fui mantendo o contacto, tentando saber o feedback da parte dele. A segurança dele e da família era um ponto muito importante e fui-lhe transmitindo também o que o presidente Sousa Cintra me ia transmitindo”, garantiu o médio.

Em relação à saída definitiva de Gelson Martins, Bruno Fernandes desejou-lhe “a maior sorte do mundo” e falou da amizade que tem com o extremo. “Falo diariamente com ele, além de ter sido meu companheiro de equipa era um amigo. Estou feliz por ele, deu um grande passo na carreira para um dos melhores campeonatos do mundo. Espero que tenha a melhor sorte do mundo. Continuarei a manter uma amizade forte com ele. Espero que possam chegar a um acordo para bem dos dois clubes e do Gelson”.