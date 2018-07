"Há perturbações, com certeza que sim, não vale a pena dizer que não, temo-las na linha do Oeste, temo-las aqui na linha do Algarve, ou temos na linha do Norte, por razões diferentes", admitiu o ministro, que falava à margem de uma visita a Olhão, para assinalar a conclusão de um conjunto de obras de emergência realizadas na Estrada Nacional (EN) 125.

Quando questionado pelos jornalistas sobre a supressão de comboios, Pedro Marques adiantou que, apesar de ainda não estar em vigor a prevista alteração de horários nos comboios na Linha de Cascais, as condições normais de circulação vão ser repostas no início do mês de setembro.

"Ainda não tendo feita essa alteração relativa ao período estival, posso garantir que no início de setembro já estarão novamente operacionais esses horários que nós queríamos que continuassem", garantiu Pedro Marques.

"Estamos a fazer do lado das infraestruturas aquilo que podemos fazer com fundos comunitários e estamos a fazer com recurso ao Orçamento do Estado o que se pode fazer do lado da CP", sublinhou o ministro do Planeamento e das Infraestruturas de Portugal.