De acordo com o comunicado, enviado ontem à CMVM, as vendas consolidadas da dona do Pingo Doce aumentaram 8,7% no semestre, para 8.426 milhões de euros. O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 7,4% para 446 milhões de euros.

Já dívida líquida do grupo era, no final de junho, após o pagamento, em maio, de dividendos, de 367 milhões de euros.

Recorde-se que, apesar do lucro apresentado, o valor fica ligeiramente abaixo da estimativa dos analistas do BPI, que apontavam para uma subida de 5% nos lucros, para 182 milhões de euros.