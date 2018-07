Os enfermeiros deverão avançar com uma greve nacional entre os dias 13 e 17 de agosto. O aviso foi deixado pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (FENSE), que diz que esta é a forma de contestar as reuniões inconclusivas que se têm realizado ao longo do último ano.

"Andamos a discutir a forma e o conteúdo" e a "paciência esgotou-se", afirmou o dirigente sindical. Recorde-se que a FENSE está há um ano a negociar com o governo uma carreira especial de enfermagem. O sindicalista diz que as negociações ainda nem passaram da primeira cláusula.

"Queremos nos serviços de chefia enfermeiros diretores e queremos que os enfermeiros tenham uma carreira com escalões e uma tabela salarial decente", disse o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, José Correia Azevedo, citado pela agência Lusa.

"O Estado deve aos Enfermeiros 13 anos, sete meses e 25 dias de congelamento, antes, durante a após 'troika'", acrescenta.

José Correia Azevedo diz que a FENSE representa 10 mil dos cerca de 40 mil enfermeiros.