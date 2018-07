A Agência Espacial Europeia (ESA) descobriu um lago de água salgada, coberta por gelo, em Marte. A descoberta foi revelada numa publicação da revista Science.

Trata-se da primeira prova de existência de água neste planeta. Tal foi possível graças ao trabalho do radar Marsis ao longo de três anos, entre 2012 e 2015.A zona em causa localiza-se no pólo sul do planeta vermelho, revela o artigo publicado na Science.

De acordo com a ESA, a espessura da capa de gelo que cobre este lago é de um quilómetro. No estudo refere-se que ainda não é possível determinar com precisão a área e forma deste lago, visto que o radar não tem ferramentas suficientes para detetar uma informação tão precisa. No entanto, os especialistas acreditam que terá uma forma “ triangular”, com cerca de 150 quilómetros quadrados. A profundidade é desconhecida.

A temperatura da água ronda os 68 graus Celsius negativos, valor que é muito baixo para permitir a existência de “água pura” – ou seja, incolor, inodora e insípida - em estado líquido, segundo o relatório. Isto significa que a presença de sais, como o cálcio e o magnésio, é responsável pela existência de água neste estado, refere a ESA, que se apoiou num estudo realizado pela NASA, em 2008, para sustentar estas afirmações.

“Esta descoberta abre novas possibilidades para a investigação sobre novos mico-organismos, na esfera marciana”, afirma uma das autoras do estudo, Elena Pettinelli, ao jornal espanhol La Vanguardia.

O estudo ainda concluiu que “não há razões para afirmar que a existência de água, na superfície de Marte, se limita a um só sitio”.