No passado dia 16 de julho, foram anunciados os dez finalistas ao prémio de melhor golo do Mundial. Hoje, foi anunciado o grande vencedor. E não, não é o golo de Cristiano Ronaldo.

O internacional português estava nomeado, com o golo de livre frente à Espanha, bem como Quaresma, com a trivela frente ao Irão. No entanto, o prémio foi para o golo do Pavard, defesa francês que apontou o seu segundo golo na carreira frente à Argentina nos oitavos de final.

Veja aqui o golo vencedor.