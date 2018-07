No seu site oficial, o o clube brasileiro São Paulo deu nota de que chegou a acordo com o Futebol Clube do Porto para a contratação de Éder Militão.

Esta quarta-feira, a equipa revelou que aceitou uma última proposta dos dragões e receberá 4 milhões, garantindo uma percentagem de 10% de uma futura transferência.

Pode ainda ler-se na nota oficial que o clube tentou renovar o vínculo contratual com o jogador, que termina no próximo mês de janeiro, mas o jogador demonstrou a clara vontade em abandonar o clube ‘tricolor’.

O jogador vai ainda participar nos quatro jogos restantes do clube: Grêmio (26/7), Cruzeiro (29/7), Colón (2/8) e Vasco (5/8).

O defesa central cumpriu 65 jogos (28 vitórias, 17 empates e 20 derrotas) e apontou seis golos.