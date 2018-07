Se tinha férias marcadas para o início do mês de agosto e estava preocupado com o mau tempo, relaxe: as temperaturas vão subir a partir de quinta-feira, dia 2.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) diz que esta drástica subida de temperatura vai ser causada por uma massa de ar quente proveniente do interior da Península Ibérica.

No que aos números diz respeito, Évora atingirá os números mais elevados do país (41 graus), seguida de Beja (40 graus) e Castelo Branco (39 graus).

Nas cidades de Lisboa e do Porto, as temperaturas não vão subir tanto, chegando aos 33 ºC e 30 ºC, respetivamente. Todo o país terá temperaturas acima dos 30 graus.