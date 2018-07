Um tiroteio na cidade de Toronto, esta segunda-feira, fez dois mortos – uma das vítimas tinha apenas 10 anos. Entretanto, esta quarta-feira, o autoproclamado Estado Islâmico reivindicou o ataque.

De acordo com a agência de propaganda do grupo terrorista, o ataque foi obra de "um dos soldados do Daesh”, que seguiu "os apelos" do grupo para atacar "os cidadãos dos países da coligação internacional" que atuam contra os rebeldes.

O ataque, na avenida Danforth, provocou ainda 13 ferido.

O autor do crime foi encontrado morto. Os dados da autopsia ainda não foram revelados, por isso ainda não se sabe se o membro do grupo terrorista que realizou o ataque, Faisal Hussain, se terá suicidado ou foi morto pelos disparos da polícia. Sabe-se que tinha 29 anos e, de acordo com a sua família, sofria de perturbações mentais.