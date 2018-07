Se os fogos são um problema recorrente nos meses quentes e secos de verão na Ática, as autoridades temem que haja mão humana no grave incêndio que atingiu a região em torno da capital grega. “Quinze fogos começaram simultaneamente em três frentes diferentes na Ática”, afirmou o porta-voz do governo, Dimitris Tzanakopoulos, acrescentando que o executivo de Alexis Tsipras já solicitou drones aos Estados Unidos para “observar e detetar qualquer atividade suspeita”. Os fogos de origem criminosa por causa da especulação imobiliária são muito comuns na Grécia.

Com o estado de emergência decretado para a região e com todos os serviços mobilizados para combater as frentes ainda ativas – e com a previsão meteorológica a anunciar subida da temperatura –, os bombeiros procuram controlar as chamas o mais depressa possível para evitar mais mortos. E a Proteção Civil lançou o alerta de evacuação das povoações ameaçadas: “A situação é crítica, se não obedecerem existe o perigo de haver vítimas mortais”, disse um porta-voz dos bombeiros na televisão pública ERT.

Portugal, Itália, Alemanha, Polónia e França já enviaram aviões, veículos e bombeiros para ajudar a combater os incêndios. Espanha, Chipre e Turquia também ofereceram ajuda. Estava previsto que partissem ontem para a Grécia dois Canadairs espanhóis e 60 bombeiros. Ao todo estão no terreno sete Canadairs, dez helicópteros e mais de 300 veículos.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou que 50 elementos da Força Especial de Bombeiros (FEB) estavam de partida para a Grécia, respondendo ao pedido feito pelas autoridades gregas à União Europeia no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

“Esse pedido foi feito na segunda-feira ao final do dia pelo governo grego. Fizemos uma avaliação com grande urgência, compreendendo o nível dramático do que está a acontecer na Grécia. Decidimos, dentro de um quadro de emergência e dos nossos recursos, enviar, para já, cerca de 50 elementos da FEB”, explicou o ministro português.

Curiosamente, no tweet de agradecimentos no Twitter oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia, entre as 18 figuras, governos e instituições a quem Atenas envia a mensagem de “gratidão” não figura o executivo português.