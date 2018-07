“Era como no 11 de Setembro. Fez-me lembrar como as pessoas saltavam das Torres Gémeas.” Maria Patsiou viu e tão depressa não há de esquecer. Do alto de um penhasco, uma adolescente de 13 anos saltou para fugir às chamas, no desespero do fogo ali ao pé e na ânsia da salvação da água do mar. É uma das 80 vítimas mortais do pior incêndio na Grécia desde 2007. A notícia do Greek Reporter está ilustrada com uma fotografia dos bombeiros no alto de uma falésia, o chão enegrecido, a vegetação crestada; nem precisa legenda, quem dali saltou foi sem remédio.

Os relatos da velocidade com que o fogo desceu do monte Penteli em direção a Mati, popular destino de férias à beira do mar Egeu; as notícias que dão conta de uma fuga desordenada movida a pânico; os veículos calcinados no estacionamento improvisado do sem haver para onde ir; os corpos irreconhecíveis trouxeram memórias dos relatos do ano passado em Pedrógão.

“Mati já não existe como localidade”, desabafou um morador aos microfones da Skai TV. “Vi cadáveres, carros queimados. Tenho sorte de estar vivo”, acrescentou. A mesma sorte que não tiveram essas 26 pessoas que a fuga juntou perto do mar. Morreram ali, todos juntos, alguns envolvidos por um último abraço, esperando um barco de resgate que nunca chegou.

Os 80 mortos e 188 feridos (23 deles crianças) deste incêndio já superam as 77 vítimas mortais do fogo de 2007 na região do Peloponeso. Todos os corpos foram encontrados entre o porto de Rafina e Nea Makri, dez quilómetros mais a norte. O balanço trágico não está ainda fechado, tendo em conta que os incêndios ainda continuavam ontem, principalmente na região da Ática, onde fica situada a capital do país, Atenas, e porque ainda há muitas pessoas dadas como desaparecidas.

O tempo seco, a alta temperatura, a zona densa de floresta, o vento que chegou a soprar a 100 quilómetros por hora, as casas espaçadas por entre as árvores, tudo se conjugou na narrativa da tragédia. “Estamos a lidar com algo completamente assimétrico”, dizia Alexis Tsipras, o primeiro-ministro grego, que esteve no local. “É uma noite difícil para a Grécia”, acrescentou.

O governo enviou toda a sua frota de aviões de combate a incêndios para a zona na segunda-feira, para ajudar os mais de 600 bombeiros no terreno. As duas grandes preocupações continuam a ser Rafina (a leste de Atenas, onde fica Mati) e Kineta (a ocidente).

O chefe dos bombeiros, Achilleas Tzouvaras, dizia ontem que se tratava de uma “situação extrema” e que “as pessoas deviam partir, fechar as casas e partir”. “As pessoas não podem tolerar tanto fumo por tantas horas”, acrescentou.

As autoridades temem que o balanço possa ser atualizado tendo em conta que ainda há uma centena de pessoas dadas como desaparecidas. Pode acontecer, como normalmente acontece neste tipo de tragédias, que se trate apenas de pessoas que ainda não contactaram os familiares ou de duplicação de nomes. Muita gente aflita inundou as redes sociais em busca de familiares e amigos que vivem ou estavam a passar férias na região.

Nadar por entre fumo e cinzas

O fogo chegou rápido e apanhou muita gente desprevenida. “Aconteceu muito depressa. O fogo estava longe, então começaram a cair as fagulhas perto de nós. E aí o fogo já estava a nossa volta.” Nikros Stravrinidis contou a sua história ao “The National Herald”. Quando sentiu as chamas ao pé, ele e um grupo correram e assim que não havia mais para onde correr entraram no mar e nadaram. O fumo e as cinzas desorientaram-nos, a corrente puxou-os, o vento soprou ondas e, durante duas horas, apelaram ao instinto para sobreviver à tona. Valeu-lhes um barco de pesca com tripulação egípcia que os puxou para bordo. Nikros, a mulher e dois amigos sobreviveram, uma mulher e o seu filho desapareceram no mar.

“É terrível ver a pessoa ao pé de ti a afogar-se e tu sem poderes fazer nada para a ajudar. Não podes”, conta com a voz embargada. “Vou lembrar-me para sempre.”

O primeiro incêndio deflagrou num bosque de pinheiros perto da vila de Kineta, 50 km a oeste de Atenas, levando à evacuação de três comunidades e ao corte de duas autoestradas que ligam o centro da Grécia à zona do Peloponeso. O segundo incêndio começou na segunda-feira à tarde no monte Penteli, a nor-deste de Atenas, enegrecendo o céu sobre Rafina, porto de ligação para algumas das ilhas Cíclades, popular destino grego de férias. Ao princípio da noite de segunda-feira, a governadora da região da Ática, Rena Dourou, declarou o estado de emergência face ao avanço descontrolado das chamas – uma decisão política que, no entanto, não evitaria as consequências trágicas em Mati.

A maioria dos feridos deram entrada no Hospital Evangelismos, em Atenas, entre eles o primo de Vassiliki Psevededourou que tentou salvar a mulher, confinada a uma cadeira de rodas por causa da esclerose múltipla, como conta ao “Kathimerini”. “Quando estávamos a tentar fugir, ela caiu. Tentámos levantá-la, mas era impossível. O meu primo arrastou-a pelo chão, tentando levá-la para um sítio seguro. Os sapatos derreteram por causa do calor, o chão queimava. Ele tentava abraçá-la, protegê-la das chamas, e ficou com as pernas, as mãos e a cara queimada.” O primo está ali, num quarto onde três dos quatro pacientes sofreram queimaduras no incêndio. A mulher continua desaparecida.