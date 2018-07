Acabou o caso Gelson Martins – Sporting. O Atlético de Madrid oficializou o jogador na manhã desta quarta-feira.

Numa publicação na sua conta oficial do Twitter, os colchoneros publicaram uma fotografia a desejar as boas vindas ao internacional português.

O clube de Madrid informou ainda, em comunicado no site oficial, que o contrato estabelecido com o jogador é válido para as próximas cinco épocas.

Recorde-se de que este é um caso já com algum tempo, mas as negociações estavam num impasse, visto que o Atlético de Madrid estava à espera de uma decisão da FIFA e que o Sporting exigia um valor a rondar os 40 milhões de euros.