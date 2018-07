De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais de 20 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança estão em risco muito elevado de incêndio, esta quarta-feira.

Entres estes concelhos, em risco muito elevado, estão, por exemplo, Loulé e Alcoutim (Faro), Nisa (Portalegre), Mação (Santarém), Penamacor (Castelo Branco), Sabugal (Guarda), Semancelhe (Viseu) e Alfândega da Fé (Bragança).

Em risco elevado de incêndio, de acordo com o IPMA, são mais de 60 os concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Viseu, Guarda, Porto, Aveiro, Vila Real e Bragança.

No continente as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 e os 18ºC e as máximas entre os 23 e os 32ºC.