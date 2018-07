Bora Bora: Praia de Matira

É “só” uma das praias mais bonitas do planeta. Sim, estamos mesmo a falar desta extensa faixa de areia branca e deste mar cristalino. Além de ser tranquila, tem a vantagem de ficar numa zona conhecida pelos resorts de luxo com tudo incluído.

Seychelles: Anse Source d’Argent

A ilha de La Digue é a terceira maior das mais de 100 que formam o arquipélago. E é aqui que pode encontrar as férias com que sempre sonhou. O mar salgado cura tudo e até as águas calmas convidam à tranquilidade.

Caribe: Praia de Champanhe

Foi eleita pela CNN uma das praias mais maravilhosas do mundo e não é difícil perceber todos os motivos. Ainda assim, acrescentamos o facto de estarmos a falar da oportunidade única de sentir a água borbulhar quando está maré baixa.

Austrália: Whitehaven Beach

Feche os olhos e imagine como seria a praia dos seus sonhos. Pois, esta é certamente ainda mais bonita. Além dos bancos de areia branca, tem as maravilhosas piscinas de água límpida. Está em quase todos os rankings.

México: Tulum

Existem poucos lugares no mundo onde as pessoas podem nadar em praias paradisíacas frente a imponentes construções arqueológicas maias. Mas existem e é o que importa. Este é um deles e, apesar de receber muitos turistas, vale a pena.

Malásia: Kecil, Ilhas Perenthian

Kecil, a menor das duas ilhas principais do arquipélago, tem praias maravilhosas e tranquilas. Os locais para dormir também são mais baratos e ficam à beira-mar. É a oportunidade perfeita e única de mergulhar nestas praias selvagens.

Tailândia: Maya Bay

Desde que DiCaprio se misturou com a beleza do local no filme “A Praia”, o paraíso nunca mais foi o mesmo. Ainda assim, continua a ser a praia mais famosa da Tailândia. Parece um cenário inventado para partilhar num postal, mas não. Existe mesmo.

Caribe: Praia de Grace Bay

Basta dizermos Caribe e já sabe que esta sugestão é tudo de bom. Além disso, a ilha de Providenciales tem 19 quilómetros de uma das mais belas praias do planeta. Sim, leu bem. São esses todos.

África do Sul: Boulders Beach

Esta praia faz parte do Parque Nacional de Table Mountain, na Cidade do Cabo. O local já foi várias vezes considerado uma das sete maravilhas naturais do mundo. A praia é vizinha de muitas outras que também valem a pena.



Tanzânia: Nungwi, Zanzibar

Nungwi é uma localidade na ponta norte de Zanzibar e é o centro da zona mais turística da ilha. Existem alojamentos para todas as carteiras, desde o resort de luxo até aos hostels mais modestos. Aqui, a água é azul-turquesa.



Maldivas: Sun Island Beach

O que não falta nesta região são praias de cortar a respiração e acabar com qualquer vontade de voltar a trabalhar na vida. Ainda assim, é possível distinguir uma delas: a Sun Island Beach. É um dos melhores locais do mundo para mergulhar.

EUA: Hanalei Bay

Com montanhas ao fundo e areia bem fina, a praia de Hanalei Bay é uma das mais bonitas do arquipélago havaiano. Além de ondas que convidam ao surf, conta com uma extensão de cinco quilómetros de paraíso que parece tirado de um postal.

Cuba: Playa Paraiso

Esta paradisíaca praia, com areias que mais parecem açúcar e um mar de cor azul--turquesa, é perfeita para um tranquilo dia de sol. É o local ideal para praticar vários desportos aquáticos e não se surpreenda se encontrar uma estrela do mar.

Austrália: Margaret River Beach

Se há uma coisa que é certa no mundo é dizer que a cidade Margaret River foi abençoada pela natureza. Esta praia, que foi escolhida pela CNN como uma das mais bonitas do mundo, é o local perfeito para umas merecidas férias.

Colômbia: Bahia Solano

É na costa do Pacífico colombiano que encontramos a Bahia Solano e acredite que mais parece que entrou num outro mundo. Tem praia, baleias e selva. No entanto, não vá à espera de hotéis de luxo. É mais para aventureiros.

Nova Zelândia: Karekare

Fica a cerca de 35 quilómetros de Auckland e é o ideal para quem quer apenas apanhar sol e deixar-se ficar. Se o que pretende das férias é sossego, este é o melhor destino para si. Ficou famosa no filme “O Piano”, de Jane Campion, e pelas suas areias escuras.

Bali: Canggu Beach

O litoral de Bali tem muitas praias perfeitas para banhistas e surfistas. No sul da ilha, a praia de Canggu tem ondas para surfistas principiantes e também para os mais experientes. É também perfeita para se deixar ficar ao sol.

Caribe: Praia de Pigeon Point

Foi eleita pela publicação uma das praias mais incríveis do mundo. Pigeon Point é sem dúvida, segundo especialistas em viagens, a melhor e mais bela praia de Tobago, uma pequena ilha no Caribe.

Costa Rica: Praia Dominical

No oeste, a praia Dominical é um paraíso natural, com ondas perfeitas para surfistas. Tem ainda a vantagem de poder escolher muitas outras praias desta região. Estamos a falar de muitas praias que muitos só costumam ver nas capas de revistas.

França: Praias do Desembarque

Se há coisa que vale a pena é conhecer toda a região do desembarque da Normandia, que tem tanto de histórica como de bonita. Além disso, diz quem já experimentou que a gastronomia não deixa ninguém desiludido.



Índia: Patnem Beach

No sudoeste da Índia, Goa é uma antiga colónia portuguesa com 100 quilómetros de litoral, sempre preenchidos com praias idílicas e um ambiente festivo. Aqui consegue encontrar um local mais tranquilo e longe dos centros mais turísticos.

Malásia: Tanjung Rhu

O arquipélago de Langkawi tem mais de cem ilhas e ilhotas. É considerado uma das mais belas pérolas do Sudeste asiático e é aqui que se encontra esta sugestão da CNN. Também vai ficar fã da temperatura da água.

Salvador: Porto da Barra

A praia do Porto da Barra tem uma extensão de 600 metros de areal onde pode sempre aproveitar para dar um mergulho em águas calmas e agradáveis. Além disso, neste local tem muitas opções de bares e restaurantes.

EUA: Panama City Beach

Não é por acaso que milhões de pessoas visitam este sítio todos os anos. Além das praias, que são de aproveitar e ficar a chorar por mais, é um destino conhecido pela oferta de bares e diversão. Acredite que é o destino ideal porque é.

Canadá: Cavendish Beach

Foi eleita pela CNN uma das praias mais incríveis do mundo. Fica na parte leste do Canadá e pode contar com mais de 8 quilómetros de dunas, penhascos e paisagens que jamais vai conseguir esquecer.



Tailândia: Phra Nang Beach

É uma verdadeira pérola do litoral do país. É verdade que apenas consegue ir se for de barco. Mas é também isso que lhe dá mais encanto. Como fica um pouco escondida, há quem passe e fique sem saber que existe.

Japão: Akashima

O arquipélago de Okinawa tem cerca de 170 ilhas, todas elas com um clima temperado. A ilha de Okinawa, onde fica esta praia tão especial, é um verdadeiro paraíso perdido no Japão. Tem a vantagem de soluções para várias carteiras.

Egito: Sharm El Sheikh

Esta zona é toda ela de uma beleza difícil de caracterizar. No entanto, o destaque vai para a baía de Na’Ama, com os seus espetaculares locais de mergulho com tubo e com garrafa. Aventure-se.



China: Beidaihe Beach

Fica a cinco horas de comboio para quem está em Pequim. A praia, que conta com 10 quilómetros, fica na costa do mar Bohai e tem areia amarela fina que se estende até ao mar pouco profundo.

Tailândia: Haad Rin, Ko Pha Ngan

A ilha de Ko Pha Ngan tem a beleza das praias durante o dia, claro. Mas o que a torna visitada por centenas de turistas é a sua famosa festa da lua cheia. O evento tem lugar nesta praia e acontece todos os meses.



Japão: Isshiki Beach

Foi eleita pela publicação uma das praias mais incríveis do mundo. Seja pelas águas cristalinas ou pelo cenário ideal para mergulhar ou namorar, acredite que falamos do destino ideal para estas férias.

Dinamarca: SkageN

O litoral de Skagen, na ponta norte da Dinamarca, tem 65 quilómetros de praias, dunas e florestas que parecem saídas de verdadeiros contos de fadas. Apesar de a temperatura da água não ser a melhor do mundo, a paisagem compensa. A cidade também vale a pena.



Cambodja: Koh Rong Beach

Esta ilha tem quilómetros e quilómetros de praias que não vai acreditar que existem a menos que veja pelos seus olhos. A principal destaca-se pelo areal extenso, pelas numerosas palmeiras e pelos peixes coloridos.



Nova Zelândia: Kaiteriteri Beach

Há um paraíso na Nova Zelândia chamado Parque Nacional Abel Tasman. Esta praia é a porta de entrada. Não é preciso muito para sentir que está num local mágico, basta deixar-se encantar pelas lagoas que existem perto.



França: Praia de Piémanson

Faz parte do Parque Natural da Camarga e vale a pena conhecer. O local ideal para quem tem em mente uma praia com águas serenas e dezenas de quilómetros de areal para poder dar uns bons passeios à beira-mar.



Califórnia: Venice Beach

Se disser que existem praias mais bonitas no litoral californiano, concordamos. Mas também aceitamos a opinião de quem garante que nenhuma viagem ao estado americano seria igual sem uma visita a Venice Beach.

Itália: Capo Sant’Andrea, Elba

Todas as praias de Elba merecem ser visitadas. No entanto, o destaque da CNN vai para a praia de Capo Sant’Andrea. Está rodeada de vegetação e a cor da água é digna de várias fotos nas redes sociais.



Moçambique: Vilanculos

É a receita que se vê a funcionar nos postais das agências de viagens: há gente bonita, areia mesmo branca e os pés ficam debaixo de água transparente. É um verdadeiro paraíso e fica a 750 quilómetros de Maputo.

África do Sul: Jeffreys Bay

É uma praia lendária para os surfistas do mundo inteiro. Chega a acontecer as águas ficarem sem surfistas durante competições por não haver condições mínimas de segurança.

Florida: Bowman Beach

Aqui, a beleza vê-se e deixa-se tocar. Há sempre alguém a apanhar conchas, conquilhas e muitas outras espécies de seres marinhos que são arrastados pelas correntes do golfo do México.



Ibiza: Las Salinas

É muito conhecida pelas suas águas cristalinas e calmas. Já foi também considerada por muitos como o cenário ideal para passar umas boas férias, compostas apenas por praia e umas noites bem divertidas em bares.



Filipinas: Puka Beach

A ilha de Boracay é um dos principais pontos turísticos das Filipinas. É mais do que merecida a reputação de paraíso tropical. Basta uma pesquisa rápida pelas fotografias do Google e fica logo convencido. Sem mais argumentos.



EUA: Bandon, Oregon

Além de bonito, tem a vantagem de ser um areal que muitos não conhecem. Consegue evitar as grandes confusões dos locais que costumam estar cheios de turistas. Vale a pena, acredite.



Vietname: An Bang Beach

A An Bang é famosa pelas águas calmas, de cor inesquecível, temperatura agradável e areias finas e brancas. Começou a ganhar notoriedade nos últimos anos também muito por causa da gastronomia local.



Austrália: Byron Bay

Esta localidade fica a apenas 45 minutos do sul da Gold Coast. Estamos a falar de uma pequena cidade turística com excelente surf, mergulho e muitas festas e restaurantes. Quando dizemos muitas festas, são muitas mesmo.



México: Lover’s Beach

Há quem lhe chame a praia escondida e a verdade é que parte do seu encanto vem do facto de estar rodeada de um anel rochoso. Tem ainda a particularidade de apenas poder ser visitada por poucas pessoas de cada vez.



Croácia: Paradise Beach

Mas o que podemos nós dizer sobre uma praia que tem o nome de paraíso? Tem o nome que deve ter e é mais do que merecido. Tem a vantagem de ter ainda muitas outras que valem a pena. Vai e não é apenas por causa de uma.



Barbados: Bottom Bay

Aqui, todas as praias são bonitas e todas convidam à calma e tranquilidade de uns bons dias de descanso. No entanto, esta é talvez uma das que estão mais bem protegidas do turismo. É ainda mais bonita por causa da vegetação.



Nova Zelândia: Hot Water Beach

Chama-se praia da Água Quente e não é difícil perceber o motivo. Como fica perto de vulcões, a temperatura da água é um dos aspetos mais positivos desta praia. Além de toda a beleza do local, claro.



Brasil: Baía do Sancho

A praia do Sancho está sempre em todas as listas de praias mais bonitas do Brasil e do mundo. Fica rodeada de vegetação e as águas cristalinas convencem qualquer um. Pode nadar com golfinhos e tartarugas.