Brevemente, cerca de 200 mil portugueses vão deixar de poder utilizar o cartão de refeição -caso recebam subsídio de refeição em cartão - da Sodexo no Lidl. A cadeia de supermercados deixou de poder aceitar este cartão nas suas lojas.

"Informamos que a cadeia de supermercados Lidl decidiu não participar na Rede de Parceiros Sodexo pelo que, a partir do próximo dia 12 de julho, o cartão Sodexo Refeição Pass deixará de ser aceite nos seus estabelecimentos", pode ler-se numa publicação no Facebook do Lidl Portugal, escrita por Carlos Antunes.

Sabe-se que no Portal da Queixa já existem várias reclamações.