O Banco CTT comprou a 321 Crédito por 100 milhões de euros, "a liquidar em numerário na data de conclusão da transação".

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT adiantam que, através da sua subsidiária Banco CTT, "celebraram hoje um acordo com a Firmus Investimentos SGPS, entidade controlada pela Cabot Square Capital LLP e pelo Eurofun para a aquisição de 100% do capital social de 321 Crédito, instituição financeira de crédito, por um preço de 100 milhões de euros, a liquidar em numerário na data de conclusão da transação".

A 321 Crédito é uma instituição especializada na concessão de crédito para a compra de veículos automóveis usados por clientes de retalho, através de uma rede de pontos de venda.

"Os CTT esperam que a aquisição seja concluída no primeiro trimestre de 2019", adiantam.