A antiga modelo Amanda Cazalet, atualmente com 53 anos de idade, revelou em entrevista ao The Sun, que Madonna a perseguiu durante dois anos, depois de terem gravado um videoclipe juntas: “Justify My Love”.

O videoclipe obrigava a cenas de grande intimidade entre as duas, e foi gravado quando Madonna tinha apenas 32 anos de idade, e Amanda 25.

“Madonna estava obcecada por mim”, começou por contar na entrevista. “O que ela fez seria atualmente classificado de stalking [perseguição] e a maneira como ela me tratou seria vista como inapropriada”, disse a antiga manequim.

“Na altura não fiquei ofendida, era bissexual e estava a representar, a ser paga para fazer um trabalho. Não tinha problemas com a minha sexualidade, mas depois quando nos começámos a beijar, a Madonna de repente pôs a língua na minha boca. Eu continuei, estava a ser profissional e ela era a minha chefe”, confessou Amanda.

A ex-modelo contou ainda que quando se apercebeu que a artista estaria interessada em si foi quando voltou aos escritórios de Jean Paul Gaultier, e tinha à sua espera várias “cartas de amor” da cantora.

Meses depois, Amanda regressou ao mesmo local, e lá estavam mais cinco cartas. “Fiquei surpreendida por ela ter continuado, mesmo depois de eu não responder”, disse, revelando que as cartas “diziam todas o mesmo”.

No entanto, ao que tudo indica, a artista não desistiu e optou por enviar uma carta à agência da então modelo em Londres, onde a convidada para sair.

“Amanda, como estás? Onde estás? Porque não me ligas? (…) Estar em contacto contigo é como tentar seduzir o Papa! Estou a trabalhar no meu novo filme (…) e estarei em Nova Iorque nas últimas duas semanas de março. Não consegues arranjar um trabalho lá? Tens de me enviar fotografias, muitas fotografias. Acho que és a mulher mais bonita do mundo. Estou ansiosa para te ver de novo. (…) Eu sei que és casada e estás grávida e eu não consigo explicar a minha atração – mas ela está lá. Estou atraída por muito poucas mulheres desta forma. Espero conseguir ver-te. Espero que o teu bebé esteja bem e por favor escreve ou liga!!”, pode ler-se numa das cartas enviadas à ex-modelo pela cantora.

“Naquela época eu não estava ofendida, mas vendo atualmente ela aproveitou-se de mim porque, afinal de contas, ela era minha chefe”, contava Amanada ao The Sun.

As cartas que Madonna enviou a Amanda estão agora à venda num leilão.