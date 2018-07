O PSD/Lisboa lançou o desafio ao grupo parlamentar social-democrata: um dos fundadores do partido Francisco Sá Carneiro deve ter lugar de honra no Panteão Nacional. "Francisco Sá Carneiro dedicou a sua vida e perdeu-a, primeiro por Portugal e pelos portugueses e só depois pelo seu partido" escreve o líder da concelhia Paulo Ribeiro.

Para os sociais-democratas de Lisboa a memória não se pode apagar e devem ser concedidas honras de Panteão Naciona a Sá Carneiro, "homenageando o democrata e político, o cidadão corajoso que lutou afincadamente pelas causas da Liberdade, Igualdade, Solidariedade, Justiça, Democracia e Dignidade da Pessoa Humana. Um português ilustre, que é uma referência da nossa história política contemporânea e que ainda hoje é fonte de inspiração para muitos dos nossos

concidadãos". A proposta começa com o registo de nascimento de Sá Carneiro, e da morte: "faleceu, assassinado, no dia 4 de dezembro de 1980". Francisco Sá Carneiro era primeiro-ministro quando faleceu em 1980 na sequência da queda do Cessna que o transportava a um comício com Adelino Amaro da Costa, então ministro da Defesa.