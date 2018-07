Um incêndio deflagrou hoje num catamarã que transportava 48 passageiros, e provocou vários feridos, sendo que dois deles são feridos graves.

O incidente ocorreu em Pontevedra, na Galiza. O alerta para as chamas foi dado pelas 16h15 locais (15h15 em Portugal), mas as causas ainda são desconhecidas.

O barco fazia a ligação entre a ilha de A Toxa e o porto de O Grove. A bordo estavam quatro tripulantes e, entre os passageiros, oito crianças.

De acordo com o jornal espanhol "La Voz de Galicia", todos os passageiros foram resgatados e identificados. No entanto, com o susto, alguns deles atiraram-se para a água e foram resgatados por barcos turísticos e barcos particulares que se encontravam na mesma zona.