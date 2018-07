“É essencial que o Governo se organize da maneira mais eficaz que permita a saída do Reino Unido da União Europeia”, afirmou hoje a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, através de um comunicado escrito para o parlamento britânico, onde anuncia a alteração da distribuição de tarefas do Governo.

“Eu irei liderar as negociações com a União Europeia, com o Secretário de Estado para a Saída da União Europeia (Dominic Raab) a delegar em meu nome”, referiu a primeira-ministra., sublinhando que o ministério do Brexit vai continuar a liderar “todas as preparações do Governo” para a saída da UE.

Recorde-se que, o anúncio de que será a primeira-ministra a liderar as negociações para o Brexit surge após duas semanas das demissões do negociador britânico, David Davis, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, que se encontravam em desacordo com a forma como decorriam as negociações para finalizar a saída do Reino Unido da UE.