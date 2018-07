Militares da GNR de Braga estão "apavorados" com ameaças por parte do comandante do posto

Sargento em questão ameaça os militares e exige cerca de 15 multas por mês. Quem não conseguir, tem consequências