Na passada segunda-feira, o médio do FC Porto Héctor Herrera foi associado ao Inter de Milão, uma vez que os italianos estariam a considerar a aquisição do jogador por um valor considerável. A novidade é que o negócio estará pendente do português João Mario.

Segundo o Gazzeta dello Sport, a proposta por Herrera apenas se tornará formal se o Inter de Milão conseguir transferir o médio português para outro clube, já que não faz parte dos planos de Luciano Sapalletti na próxima época.

De acordo com a imprensa, João Mário poderia estar perto do Wolverhampton, mas com o clube britânico perto de contratar João Moutinho, este cenário não se concretizará.

Esta terça-feira, o Diário de Notícias avançou que o futebolista português pode estar de regresso ao Sporting, com a condição de se confirmar que não está nos planos do Inter e que não há interessados ligados ao futebol inglês.

Recorde-se que o mexicano Herrera chegou ao FC Porto em 2013.