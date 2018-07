Um estudo realizado pela marca ótica ACUVUE, citado pelo jornal britânico Independent, revelou que, das 24 horas diárias, um trabalhador de escritório passa, em média, seis e hora e meia sentado à frente de um computador, num total de 1700 horas por ano.

Katie McGeechan, porta-voz desta empresa, afirma que “os computadores são um conceito relativamente novo – para milhões de nós [trabalhadores de escritório] olhar fixamente para o ecrã, durante todo o dia, é a norma.”

O estudo revelou mais números relacionados com este tema: 37% dos empregados de escritório ou aumentam a fonte de letra dos computadores ou esforçam em demasia os olhos para ler os conteúdos digitais.Porém, 53% dos questionados admitem fazer pausas para salvaguardar a vista. Dos que fazem os tais intervalos, 48% julgam ter os sintomas de problemas de vista.

O inquérito contou com uma base de estudo de dois mil empregados. Destes, 71% consideram ser adultos com um estilo de vida saudável, lê-se no site do Independent.