Cristiano Piccini deixou uma mensagem aos adeptos do Sporting e do Valência, o seu novo clube, através do Facebook.

O italiano aproveitou para “agradecer ao Sporting Clube de Portugal” e para dizer que será sempre um adepto do clube de Alvalade. Referindo-se aos ataques na academia do passado mês de maio, Piccini disse que queria sair “pela porta grande”, que “não poderia faltar a um clube que deu a oportunidade de crescer”e que “não poderia faltar a 3.500.000 de adeptos pelas falhas de 40 ou 50”. Rematou afirmando que “como homem e pessoa” estará “eternamente grato” ao Sporting.

Houve ainda espaço para palavras de agradecimento ao Valência e de enaltecimento do clube espanhol. O defesa prometeu que se ia “esforçar ao máximo” enquanto jogador dos espanhóis.