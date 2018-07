Estavam apenas percorridos 29 quilómetros e os ciclistas interromperam a etapa logo no início do percurso. Ao que tudo indica, os agricultores da zona de Carcassone (local onde iniciou a etapa desta terça-feira) colocaram fardos de palha e tratores na estrada, obrigando à neutralização da corrida.

A equipa QuickStep-Floors, na sua conta oficial do Twitter, garantiu que os polícias usaram gás lacrimogénio para afastar os manifestantes. Contudo, o uso do gás afetou os ciclistas e foi possível ver os corredores a lavarem os olhos com água.

A corrida já foi recomeçada e terminará em Bagnères-de-Luchon.