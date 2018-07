Segundo um anúncio do Ministério da Educação, esta terça-feira, 3.500 professores entraram para os quadros e 1230 vagas ficaram por preencher no concurso interno. Assim, o Governo afirma que "em dois anos entram para os quadros do Ministério da Educação cerca de 7.000 docentes".

“Com os 2.084 docentes vinculados no concurso extraordinário e os 1.236 vinculados através da norma-travão - a que se somam as 121 vagas da norma-travão para os docentes do ensino artístico”, ou seja, professores especializados em música e dança. Foram também preenchidas “ 45 vagas para o concurso de vinculação extraordinária do pessoal docente das componentes de audiovisuais e artes visuais”, pode ler-se no comunicado do Ministério.

O Governo relembra que “contrariamente, este ano os docentes com três contratos sucessivos anuais e completos, independentemente do grupo de recrutamento, abrem vaga no quadro de zona pedagógica onde se situa o agrupamento de escolas ou escola não agrupada em que se encontram a lecionar, podendo manifestar preferências para outra zona pedagógica, mantendo sempre o direito de vincular na vaga que abriram”.

No comunicado, é referido o aumento de candidaturas no concurso externo: 38.328 ao concurso externo ordinário e 29.525 ao concurso externo extraordinário.

“O aumento do número de candidatos ao concurso externo extraordinário resulta do facto de este ano todos os docentes se poderem candidatar às vagas, bastando ter tido contrato com o Ministério da Educação, ao contrário do ano anterior em que a própria candidatura estava sujeita a vários critérios de elegibilidade" , justifica o Ministério da Educação.

Relativamente ao concurso interno, registou-se um total de 30.580 candidatos.