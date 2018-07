Augusto Santos Silva afirmou esta terça-feira, num telefonema a partir de Madrid à Agência Lusa, que “até ao momento, não há nenhuma notícia de qualquer português que esteja incluído no número das vítimas mortais ou dos feridos ou desaparecidos” nos incêndios na Grécia.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros demonstrou “toda a solidariedade para com o povo grego, as autoridades gregas e as famílias das pessoas atingidas”.

Santos Silva afirmou ainda perceber “o quão trágicos podem ser incêndios florestais desta magnitude” por “experiência própria”, aludindo assim, por exemplo, ao caso de Pedrógão Grande,no passado ano.