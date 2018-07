Em setembro, o primeiro-ministro terá de gerir a quadratura do círculo: demonstrar aos patrões que o acordo de concertação social não será desvirtuado no parlamento, minimizar o desgaste na relação com os parceiros de esquerda e, ao mesmo tempo, enfrentar a pressão da CGTP, que promete dar luta ao acordo de concertação social. No final do debate, o risco de o governo ver o acordo rasgado pelos patrões é real. Tudo depende das alterações. Do lado oposto a CGTP promete ações de protesto em setembro, outubro e novembro, altura também da discussão do Orçamento de 2019.

Se a versão final da proposta de lei – que corporiza o acordo de concertação social– for desvirtuada “ a credibilidade do próprio primeiro-ministro fica afetada”, diz ao i João Vieira Lopes, da confederação de comércio e serviços. O responsável da CCP faz ainda uma confissão. “Tendo em conta a sensibilidade da situação, nós só considerámos a hipótese de assinar o acordo se fosse assinado pelo o primeiro-ministro, na medida em que responsabilizaria o primeiro-ministro, o governo todo e o PS. Se não fosse nesse contexto, nós não teríamos assinado um acordo que pudesse ser suscetível de vir a ser desvirtuado”.

João Vieira Lopes diz que não foi esta a única condição, mas o peso da assinatura de Costa no acordo contou e não foi pouco. Na mesma linha, António Saraiva, da confederação empresarial de Portugal, acrescenta que “o acordo de concertação social vai ser cumprido. Foi assinado pelo senhor primeiro-ministo e secretário-geral do PS, são cargos de que as pessoas não se conseguem libertar [ao assinar ] documentos daquela dimensão”.

Para António Saraiva não haverá espaço para grandes alterações ao texto. “Não acredito que o PS adultere aquilo que o seu secretário-geral assinou”, diz o presidente da CIP.

Tanto a CCP como a CIP não querem entrar na análise dos projetos da esquerda que já foram viabilizados no parlamento na votação de generalidade. Mas António Saraiva acrescenta que o “texto é válido no estrito conteúdo em que está assinado”. As alianças que o PS viera a construir no parlamento são matérias sobre as quais tanto a CCP como a CIP não comentam. “Isso é um problema que não é do nosso pelouro”, advetiu João Vieira Lopes.

António Saraiva começou por explicar que nem via necessidade de um novo acordo de concertação social. “A CIP sempre entendeu que não se devia mexer na legislação laboral”, mas o executivo socialista quis introduzir alterações no banco de horas de individual e na questão da segmentação dos contratos. Por isso, depois de uma discussão longa, chegou-se ao consenso possível. “Não foi um acordo foi fácil. A própria CGTP não o assinou – o que já não nos surpreende”, sublinhou o líder da CIP.

Para os patrões existem outras prioridades que o governo deveria abordar, tanto na área fiscal para as empresas como na justiça. Em 2017, a CIP propôs uma redução de 21 para 19 por cento da taxa de IRC para as empresas no orçamento de 2018, numa lista de catorze medidas.

No que toca ao acordo de concertação social, “se houver profundas alterações, teremos de rever as nossas posições”, argumentou António Saraiva, que espera também um sinal do PSD e do CDS para travar algumas propostas da esquerda.

A CGTP não assinou o acordo e classificou a aprovação da proposta do governo como uma “declaração de guerra”. E existem duas datas no calendário da central sindical para definir mais medidas de luta: 13 de setembro, com uma reunião para acertar as propostas sobre rendimentos e salários e 1 de outubro, por ocasião do aniversário da CGTP.

“Não há uma iniciativa especifica, mas há uma estratégia para acrescentar ações nos meses de setembro, outubro e novembro”, diz ao i Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP.

Os sindicatos afetos à CGTP vão promover ações junto de vários setores de atividades, empresas e “continuar a desenvolver iniciativas” e apoios a eventuais movimentos com expressão rua”, explicou ao i Arménio Carlos. E, se no PS têm existido receios de que o dossiê dos professores acabe por levar o PCP para rua, o código laboral é outro dos temas que obrigará o PS a negociar com os parceiros de esquerda. O próprio líder parlamentar socialista, Carlos César afirmou que o PS iria dialogar “preferencialmente” à esquerda.

PSD pode dar a mão aos patrões Os sociais-democratas darão a mão ao PS, ao viabilizarem pela abstenção a proposta de mexidas laborais, mas ficou claro que se o acordo de concertação social for desvirtuado, o PSD votará contra a versão final da proposta socialista. Um dos pontos em que o PSD prepara um travão é no projeto do Bloco de Esquerda que facilita o recursos aos tribunais dos trabalhadores mesmo que recebam uma indemnização por despedimento. Este ponto não está no texto assinado entre governo e parceiros sociais, por isso, haverá espaço para o PSD tentar demarcar-se do PS.

Na bancada do PS, a ordem é para dialogar com os parceiros que apoiam o governo. Se António Costa decidir que é necessário o apoio do PSD, então o processo negocial passará para as mãos do executivo.

O aumento do período experimental no primeiro emprego de 90 para 180 dias também sofrererá alterações, porque o PS quer evitar qualquer dúvida constitucional. Em 2008, o Tribunal Constitucional chumbou a proposta do executivo socialista sobre uma proposta similiar, da autoria de Vieira da Silva, o ministro da Segurança Social. Passados dez anos há um denonimador comum: o ministro socialista é o mesmo.