O chefe da diplomacia síria, Walid Muallem, disse “não haverem palavras de condenação suficientes para denunciar este ato desprezível” e garantiu que os Capacetes Brancos apoiaram “terroristas” durante a guerra civil.

No sábado passado, as Forças de Defesa de Israel evacuaram os voluntários e as suas famílias fazendo-os passar do norte de Israel para a Jordânia em três locais distintos. A operação foi conduzida pelos militares israelitas a pedido dos governos do Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. “Há alguns dias atrás, o presidente Trump contatou-me, tal como o fez o primeiro-ministro canadiano Trudeau e outros, e pediu-me que ajudássemos na evacuação de centenas de Capacetes Brancos da Síria”, anunciou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na rede social Twitter. “São pessoas que salvaram vidas e cujas vidas estavam em perigo. Por isso, autorizei a sua transferência via Israel para outros países”.

Os Capacetes Brancos estavam encurralados numa zona próxima dos Monte Golã, com o exército sírio a conquistar terreno. A Síria e a Rússia acusam os Capacetes Brancos de atuarem como agentes de Washington e Londres, que os financiam. Os Capacetes Brancos apenas atuam em zonas controladas por rebeldes, apesar de dizerem que não tomam lados no conflito. E também jáestiveram envoltos em polémica por em diferentes gravações por si difundidas aparecem as mesmas crianças em situações de resgate diferentes.

Ontem, o governo britânico e canadiano anunciaram estar disponíveispara acolher alguns dos voluntários, com o primeiro a receber 50 voluntários e os seus familiares.