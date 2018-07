A candidatura de Luís Figo à presidência do Sporting corre sérios riscos. E, segundo apurou o i, tudo se deve a uma questão... familiar: a esposa de longa data do antigo internacional português, a modelo sueca Helen Svedin, não quer sair de Madrid, onde o casal, juntamente com as filhas - à exceção da mais velha, Daniela, que se mudou para Inglaterra no ano passado - reside de forma permanente desde 2009.

Figo, recorde-se, estava a ponderar seriamente avançar com a candidatura às eleições presidenciais de 8 de setembro, para a qual já há outros oito pretendentes oficiais - ainda que Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, ambos suspensos de sócios, continuem à espera da decisão final sobre o processo para saber se podem ir a votos. O antigo extremo luso, formado no Sporting, que representou durante 11 anos, estava a elaborar um projeto ao lado de Tomás Froes, empresário na área da publicidade e com ligações a Pedro Baltazar, antigo candidato à presidência dos leões e também acionista da SAD. Além destes, Figo tinha ainda o apoio da Holdimo, liderada pelo empresário angolano Álvaro Sobrinho, entre outros acionistas da SAD sportinguista, em negociações mediadas pelo advogado João Afonso Fialho, da Sociedade Vieira de Almeida Advogados (VDA).

Tudo se estava a encaminhar para a apresentação formal da candidatura nos próximos dias. Figo ponderava apresentar um plano de reestruturação financeira da SAD que poderia passar pela colocação da maioria do capital social em fundos privados, abdicando o clube da posição dominante - um cenário que não agrada à totalidade do universo sportinguista, mas que colhia apreço em determinados setores. O ex-jogador, de resto, reunia uma enorme franja de apoiantes dos mais diversos quadrantes da vida sportinguista.

Agora, tudo pode ficar posto em causa pela intransigência da esposa. Helen vive com Figo em Espanha desde que começou a namorar com o ex-internacional português, no já longínquo ano de 1996 - primeiro em Barcelona e, a partir de 2000, em Madrid. A estadia só foi interrompida entre 2005 e 2009, quando Figo alinhou pelos italianos do Inter de Milão, regressando à capital espanhola assim que encerrou a carreira de jogador, no fim da temporada 2008/09.

A escultural modelo sueca, de 41 anos, não vê com bons olhos a ideia de trocar a mansão onde vive em Hortaleza, Madrid, por Lisboa, de acordo com o que i conseguiu saber junto de fonte próxima do antigo jogador. E, sem Helen, Figo também não se mudará: o antigo extremo, de resto, já o comunicou aos acionistas que o estavam a apoiar no projeto de candidatura.

No fim de contas, tudo irá depender da vontade de Helen Svedin: se a sueca não quiser mesmo viver em Lisboa, Luís Figo está fora da corrida à presidência do Sporting.