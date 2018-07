Fernando Lima tinha pedido uma audiência ao Presidente da República logo depois de ter tomado posse como grão-mestre do GOL em Setembro passado, conseguindo ser reeleito depois de uma grande disputa dentro do Grão-Oriente Lusitano entre três candidatos, o que obrigou a uma segunda volta.

Como o i noticiou em Junho, o facto do Presidente da República não marcar a audiência com o grão-mestre reeleito estava a deixar os maçons do Grande Oriente Lusitano irritados. Oito meses depois, Fernando Lima vai ser finalmente recebido por Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente chegou a responder ao pedido de audiência do grão-mestre afirmando que o encontro aconteceria “quando fosse oportuno”. É amanhã.