A troca de ameaças entre Donald Trump e o presidente do Irão, Hassan Rohani continua. Depois de o presidente iraniano ter advertido os Estados Unidos para que não brincassem “com a cauda do leão” garantindo que um conflito com o Teerão se tornaria na “mãe de todas as guerras”, Trump reagiu e recorreu ao Twitter, como é costume, para deixar um aviso: O Irão “vai sofrer consequências” se continuar a ameaçar os EUA.

“Nunca, nunca mais volte a ameaçar os Estados Unidos ou vai sofrer as consequências que poucos na História sofreram antes. Já não somos um país que acata as suas palavras dementes de violência e morte. Tenha cuidado!“, escreveu o presidente norte-americana na sua conta do Twitter.

Recorde-se que, este domingo, durante uma reunião de diplomatas iranianos no Teerão, o presidente iraniano dirigiu-se a Donald Trump, referindo que “declaram a guerra e depois falam da vontade de apoiar o povo iraniano”. “Não pode provocar o povo contra a segurança e os seus próprios interesses”, proferiu Hassan.

O líder iraniano alertou, mais uma vez, que o Irão pode mesmo fechar o estreito estratégico de Ormuz - que controla o Golfo e por onde passa cerca de 30% do petróleo mundial que é transportado por via marítima.

“Nós somos a garantia de segurança desse estreito desde sempre, não brinque com a cauda do leão, você vai arrepender-se”, disse Hassan.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!