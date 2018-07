O Futebol Clube do Porto oficializou esta segunda-feira, na sua página do Facebook, a contratação do defesa central congolês de 23 anos, Chancel Mbemba.

Mbemba chega proveniente dos ingleses do Newcastle, onde participou em 59 partidas. Antes de jogar nos magpies, o defesa jogou no Anderlecht, onde efectuou 77 jogos. Além disso, éainda internacional pela principal seleção da República Democrática do Congo.

Recorde-se que, esta é a quarta contratação dos dragões, após terem adquirido João Pedro (ex-Palmeiras, Brasil), Saidy Janko (ex-Saint-Étienne, França), Ewerton (ex-Portimonense) e Marius Mouandilmadji (ex-Cotonsport, Camarões).