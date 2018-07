Uma jovem de 15 anos foi condenada a seis meses de prisão por ter feito um aborto depois de ser violada pelo seu irmão de 18 anos.

A CNN adianta que o irmão da jovem a violou oito vezes desde setembro do ano passado, e as consequências do crime foram agora conhecidas.

Esta situação aconteceu na Indonésia e, tal como a menor, também o irmão foi condenada a dois anos de prisão por agressão sexual de menor, revelou Listyo Arif Budiman, um dos juízes responsáveis pelo caso e porta-voz do tribunal distrital de Muara Bulin, na ilha da Indonésia de Sumatra.

Os dois irmãos condenados a seis meses dois anos de prisão vão cumprir a pena num centro de reabilitação juvenil — Instituto para a Educação Especial das Crianças —, e vão ainda receber formação para os ajudar a reintegrar na sociedade.

Além disso, a mãe destes dois jovens está sob investigação por, alegadamente, ter ajudado a filha a interromper a gravidez, quando já se encontrava no sexto mês de gestação.

Recorde-se que, o aborto é ilegal na Indonésia, exceto nos casos em que houve violação ou em que a vida da mãe se encontre em risco.