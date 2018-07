Cinema ao ar livre

Com a chegada do verão, as noites ficam mais quentes e agradáveis. Se gosta de ver um bom filme, que tal, em vez de passar os serões sentado no sofá, fazê-lo ao ar livre sentado sob as estrelas? Aqui ficam algumas sugestões: durante os meses de julho e agosto, Vila Nova de Famalicão acolhe sessões gratuitas de cinema ao ar livre em vários espaços públicos do concelho. Todas as sessões começam às 22h e são de entrada livre. Só tem de levar o saco das pipocas e um casaco caso a noite fique mais fresca.

As sessões decorrem no parque da Devesa.

Como é tradição, em Viseu, o Cinema na Cidade está de volta para cinco noites de cinema ao ar livre no centro histórico da cidade. O evento irá decorrer entre 23 e 27 de julho na Praça D. Duarte. Em Lisboa, as salas de cinema ao ar livre também aparecem: em bares, parques e jardins da cidade, este ano troque o escuro da sala de cinema pelo céu, as estrelas e a brisa fresca das noites de verão.

Sunset para alegrar o fim de tarde

Calor, sol e verão são três palavras que todos gostam de ouvir. Se ainda não tem planos para os seus finais de tarde e gosta de celebrar esta estação do ano, siga a sugestão do i e convide as pessoas de quem mais gosta para passar um bom final de tarde, a ouvir música, num sunset.

Aqui ficam algumas sugestões: a 11 de agosto, o cais de Gaia recebe uma festa havaiana. A 24 de agosto, o caso muda de figura, com o Green Coast Beach Bar, em Espinho, a receber um sunset com o conceito Green Garden. A entrada é gratuita e as festas começam às 17h, prolongando-se até às 22h.

No Porto, as festas decorrem das 18h às 20h, a cada 15 dias, até 8 de setembro. Com entrada gratuita, nada melhor do que apreciar o pôr-do-sol no Vip Lounge do Porto Palácio na companhia dos seus amigos.

Concertos ao final do dia

É fã de música? Passa os dias a cantar e deixa-se contagiar por aquela melodia que passa todos os dias na rádio quando vai a caminho do trabalho? Se a resposta é sim, alegre-se porque o i tem boas novidades para si. Durante o mês de julho, no Jardim dos Coruchéus e, no mês de agosto, no jardim das esculturas do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, as suas tardes serão animadas com música ao vivo. Com entrada gratuita, os concertos começam todas as sextas-feiras às 19h30. Dia 27 de julho poderá ver no Jardim dos Coruchéus o grupo musical Mark Ernestus’ Ndagga Rhythm Force. Já no Polo Cultural Gaivotas pode participar no festival Lusco-Fusco que, de julho a setembro, oferece uma programação cultural variada, música incluída. Que tal experimentar um jantar-concerto? Dia 16 de agosto, o chefe Nuno Carrusca irá apresentar vários pratos típicos da gastronomia brasileira, acompanhado pelos músicos do projeto “Samba Que Te Canto”, que o levarão numa viagem pelos ritmos do samba.

Gastronomia

Porque um dia não são dias, tome nota de um destes restaurantes para ir jantar fora e ter uma experiência diferente do resto do ano. A norte, a Fábrica n.o 2 serve 11 opções de espetadas com carne, peixe ou queijo, acompanhadas com um molho à escolha. E se o ditado diz que quem tem boca vai a Roma, no Bocca recuperam-se as tradições italianas e pode comer pizzas italianas sem sair de Portugal. Na praia de Matosinhos, no restaurante Ammar, é possível provar petinga, hambúrguer de novilho em bolo do caco, massas e saladas. Já na capital portuguesa existe o El Clandestino, no Bairro Alto, que serve burritos, nachos e margaritas que recuperam as tradições mexicanas. O Wasabi Sushi Bar é a escolha indicada para quem gosta de tártaro de salmão, salada de pepino com molho sú e bolinhas de polvo fritas com maionese japonesa. No Atalho Real pode escolher picanha, maminha ou lombo de porco para substituir a tradicional carne do hambúrguer. A sul, a Ribeira do Poço serve peixe e marisco fresco, desde lapas a percebes. Para quem procura comida tradicional, o restaurante indicado é o Eira de Mel, na Vila do Bispo.

Esplanadas há muitas

O nosso país está cheio de paisagens maravilhosas e nada melhor do que, depois de um dia de trabalho,descontrair numa esplanada com vista para o rio e com uma bebida refrescante na mão. Se o difícil é decidir o melhor sítio para o fazer, aqui ficam algumas dicas. No norte do país, mais precisamente no Porto, pode visitar o Terrace Lounge 360o, que tem uma vista panorâmica para o centro histórico da Invicta. Na Casa da Música, até setembro pode usufruir de concertos de verão na esplanada do Café Casa da Música. Em Lisboa pode dar um saltinho até à Esplanada da Mata, para usufruir do seu tempo livre. Na esplanada tem ainda à sua disposição uma biblioteca com livros usados. Ainda na capital, vá até ao Topo Chiado, que pode ser considerado um bom local para passar o seu final de tarde, com música, espreguiçadeiras e uma vista única. Se estiver por terras algarvias vá até ao Guarita Terrace, que fica na praia Verde. Na esplanada poderá apreciar a vista para o areal e para o mar.

Jardins para todos os gostos

Um dos lugares de eleição para ver o pôr-do-sol na cidade do Porto são os Jardins do Palácio de Cristal. A vista para a Ponte da Arrábida, sobre o rio Douro, faz com que as pessoas procurem o local para iniciar a noite. O Jardim do Passeio das Virtudes, o Jardim do Morro e o Jardim de São Lázaro são outras opções onde as pessoas gostam de conviver. No centro da cidade, o Jardim do Carregal é onde se concentram mais jovens pela proximidade das universidades e bares mas, durante o dia, também por lá passam muitos turistas que gostam de estar em contacto com a natureza. Já na capital pode visitar os Jardins Gulbenkian, que são o local ideal para passear sozinho ou com companhia; com espaços repletos de árvores e lagos, é um dos sítios onde pode desfrutar de um momento mais relaxante. No Jardim do Campo Grande pode aproveitar o lago e ainda pode andar nos barquinhos a remos. A Quinta das Conchas também é uma opção para quem gostar de fazer piqueniques ou, simplesmente, sentar-se na relva a ler o jornal ou um livro.