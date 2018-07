A transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus custou 117 milhões de euros, mas o impacto financeiro vai ser bem maior para os italianos. Ao que tudo indica, e de acordo com um estudo da consultora KPMG, a Juventus pode lucrar até cerca de 340 milhões de euros com Ronaldo.

O estudo refere que o impacto é de 85 milhões de euros por cada uma das quatro épocas do contrato, algo que pode motivar o maior "acelerador do crescimento que a Juventus já experimentou ao longo dos anos da presidência de Andrea Agnelli".

O documento com o nome “De Madrid para Turim: Ronaldo Economics” dá uma avaliação indivativa de todo o impacto global da ida de Cristiano Ronaldo para o clube italiano em termos de custos, receitas e outros benefícios, assim como o reconhecimento internacional que a marca CR7 pode gerar para a Juventus.

Além disso, a consultora destaca ainda a importância de reforçar o "compromisso da gestão, criatividade, inovação e, potencialmente, novas práticas não implementadas ainda na Juventus".