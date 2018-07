O incidente aconteceu naquele que é conhecido como o ‘santuário dos pandas’, o Foping National Nature Reserve (China), no dia 20 de julho. Esta reserva faz parte do único sítio onde habitam pandas selvagens. Os turistas foram filmados a gritar e a atirar pedras a um panda, que descansava debaixo de uma árvore, com o objetivo de o acordar.

Segundo o South China Morning Post, o parque confirmou o envolvimento de 3 a 4 pessoas, do grupo de cerca de 30 turistas, neste incidente. Os visitantes foram alertados, mas ignoraram os avisos dos funcionários e foram obrigados a abandonarem as instalações.

O parque já garantiu que os responsáveis não podem voltar ao ‘santuário dos pandas’.

O gerente do parque, Zhen Xihai, confessou ao site Unilad que “gostava que o panda tivesse assumido uma personalidade estilo Kung-Fu Panda e tivesse uma atitude defensiva".