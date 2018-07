Braga e Rio Ave ficaram a conhecer, esta segunda-feira, os seus adversários na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

No dia 9 de agosto, os bracarenses irão viajar até à Ucrânia para defrontar, em jogo a contar para a primeira mão, o Zorya Luhansk. A segunda mão está marcada para uma semana depois, dia 16.

Por sua vez, equipa de Vila do Conde tem ainda de ultrapassar a eliminatória frente aos polacos do Jagiellonia Bialystok. A primeira mão será disputada na próxima quinta-feira na Polónia e a decisão está marcada para dia 2 agosto no estádio dos Arcos.

Caso passe na eliminatória, o Rio Ave irá jogar frente aos belgas do Gent no mesmo dia que o Braga.